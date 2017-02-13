Doruk Vakfı, “Gençlik Birimi Sekreterliği” oluşturdu.

Vakıftan yapılan açıklamada, “Gençlik Birimi, kültürünü bilen ve değerlerine sahip çıkan bir nesil yetiştirmeyi kendine ilke edinmiş ve bu temel amaç üzerine kurulmuştur” denildi.

Doruk Vakfı Mütevelli Heyeti’nin, Gençlik Birimi Sekreterliği’ne Önder Konuloğlu’nu, Gençlik Birimi Sekreter Yardımcılığı’na da Aras Ahmedov ve Mustafa Özasil’i görevlendirdiği belirtilen açıklamada, faaliyetlere katılmak isteyen tüm gençleri, aralarında görmekten mutluluk duyacakları kaydedildi ve şöyle denildi:

“Birimimiz; ülkemizdeki gençlerimizin başlıca sorunlarının ve sorunlarının çözümlerinin neler olabileceği, gençlerimizin sosyal alanlarda kendilerini geliştirmeleri ve güçlü olmaları, başta kendilerine ardında ise toplumumuza, devletimize ve kendilerine güvenen bilgili birer bireyler olmaları ile ilgili çalışmalar ve faaliyetler yapacaktır.

Birimimizin faaliyetlerinden haberdar olmak isteyen ve faaliyetlerimizi takip etmek isteyen kişiler, Vakfımızın resmi web sitesi olan www.dorukvakfi.org adresini takip edebilir ve bilgi alabilirler.”