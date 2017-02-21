Doruk Vakfı halk kütüphanesi oluşturma çalışmalarına başladı

Doruk Vakfı Gençlik Birimi “Halk Kütüphanesi” oluşturma çalışmalarına başladı.

Doruk Vakfı tarafından yapılan yazılı açıklamada, destek vermek isteyen vatandaşların evlerinde kullanmadığı veya ihtiyaç fazlası kitaplarına kütüphanede yer vermek için vakfın talip olduğu kaydedildi.

Açıklamada, iletişime geçmek isteyenlerin vakfa www.dorukvakfi.org adresinden ulaşabileceği ifade edildi.