Döveç Grup Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi’nde yeni yılı kutladı

Döveç Grup Şirketlerinden Döveç Construction ve Alfam Dormitories yeni yıla girerken Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi Öğrencilerini unutmadı. Sosyal sorumluluk projelerine büyük önem veren Döveç Grup, yeni yıla girerken özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin güzel vakit geçirebilmeleri için etkinlik düzenledi. Hamle Ajans’ın da katkıları ile düzenlenen etkinlikte Gazimağusa Özel Eğitim Merkezinde öğrencilere sürpriz yaparak sınıfları ziyaret eden Döveç Construction ve Alfam Öğrenci Yurtları Ekibi öğrencilerin tümüne çeşitli hediyeler vererek yeni yıllarını kutladı.

Öğrencilerin büyük sevinç ve mutluluk yaşadığı etkinlik sonunda birde çekiliş düzenlendi. Çekiliş sonuçlarına göre kazanan öğrencilere özel hediyeler takdim edildi. Etkinlik boyunca Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi Müdürü Sayın Emirali Evcimen ve tüm çalışanlar aktif rol aldı. Döveç Grup Direktörü Burçin Döveç Şirket olarak sosyal sorumluluk projelerine büyük önem verdiklerini belirtip, çocukların mutlu olduklarını görmenin paha biçilemez bir duygu olduğunu ifade etti ve Döveç Grup olarak Gazimağusa Eğitim Merkezinin herzaman yanında olacaklarını söyledi. Sosyal sorumluluk projelerine hız kesmeden devam edeceklerini söyleyen Burçin Döveç, sözlerini etkiliğin gerçekleşmesine olanak sağlayan Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi Müdürü Emirali Evcimen’e ve emeği geçen herkese teşekkür ederek tamamladı.