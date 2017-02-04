Döviz sanayiciyi de vurdu

Eniz Orakcoğlu

Güzelyurt Sanayinin en büyük sorunu dövizin yükselmesi sonucunda işlerin durma noktasına gelmesi. Bunun yanında çöp sıkıntısı da yaşandığının altını çizen sanayiciler, “Çöp sorunu sanayide çalışan insanlardan kaynaklanıyor. Konteyner varken ve belediye düzenli boşaltım yaparken insanlar duyarsızca çöplerini konteynır dışına atıyor.

Sanayici Ne Dedi?

Mustafa Arpacı;“Çöp sorunu insanlardan kaynaklanıyor”

“Güzelyurt sanayisinde oluşan bir çevre kirliliği varsa bunun sebebi insanlardır, çünkü belediye gelip çöpleri topluyor, insanlarda duyarsızca çöpleri yerlere atıyor. Bu insanlardan biride maalesef biziz. Bence sorun belediyede değil de insanlarda”

Muhittin Budaloğlu;

“Sanayinin bence en büyük sorunu burada iş yapan insanların duyarsızlığı çöpleri olur olmaz yerlere atmalarıdır. Çöp kovaları ve konteynırları olmasıan ve belediye düzenli bu konteynırları boşaltmasına rağmen insanlar çöpleri yere atıyor”

Remzi Kılıçoğlu;“Sanayi batmıştır”

“Maalesef ki sanayi batmış durumdadır. Dükkana para ile gelip parasız kalır hale geldik. Dövizdeki artış yüzünden işlerimiz de çok etkilendi. İş yapıyoruz, iş var ama maalesef para alamıyoruz.”

Kemal Ersenel;“Döviz sanayiciyi etkiledi”

“Sanayicinin iş ve maddi durumu özellikle dövizin yükselişi ile kötüye gitmektedir. Bakıldığı zaman aslında iş var ama insanların da alım gücü düştüğü için ya iş yaptıramıyorlar, ya da yaptırdıkları işin parasını veremiyorlar”

Mete Sakallı;“İşler durma noktasına geldi”

“Sanayinin içerisinde park yeri sorunu ve çöp sıkıntısı var. Sanayiye gelip iş yaptırmak isteyen müşteriler park yeri bulamamaktan şikâyetçi oluyor. Bunun yanında genel anlamda piyasa kötü, iş azlığı var, dövizin yükselmesi de işler durma noktasına getirdi.”

Soner Güneşcioğlu;“Döviz bizleri çok etkiledi”

“İşler maalesef ki bitti. Dövizin yükselmesi biz sanayiciyi çok etkiledi, şimdi yaptığımız iş sadece dükkân masrafını ve personeli ödemeye yetiyor. Bunun yanında diğer bir sorun ise çöp problemidir.”