DP Güzelyurt İlçe Kadın Örgütü emekçi kadınlara gül dağıttı

Demokrat Parti (DP) Güzelyurt İlçe Kadın Örgütü’nden bir heyet, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında Kalyoncu Dış Ticaret Şti. LTD’yi ziyaret etti ve emekçi kadınlara gül dağıttı.

DP’den yapılan açıklamaya göre, DP Güzelyurt İlçe Kadın Örgütü Başkanı Benal Ilık, ziyarette yaptığı konuşmada, günün önemine işaret etti ve Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı.

Emekçi kadınlara, refah, huzur ve sağlık içinde yaşayacakları yarınlar dileyen Ilık, DP Kadın Örgütü olarak her zaman emekçi kadınların yanında olduklarını ifade etti.

ALASYA

Ziyarete katılan DP Güzelyurt İlçe Başkanı Ahmet Alasya ise, her zaman varlıklarıyla hayatın her alanında fedakarlığı, üretkenliği ve nezaketi temsil eden kadınların, huzurlu, mutlu ve sağlıklı toplumların teminatı olduğuna vurgu yaparak, kadının olduğu yerde her şeyin daha farklı olduğunu çok iyi bildiklerini kaydetti.

Kadınlar için önemli olan günün, yılın bir günü ile sınırlı kalmamasını dileyen Alasya, sadece işte değil evde de ciddi emekler veren emekçi kadınların gününü kutladığını söyledi.