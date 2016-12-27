DP Kadın Kolları Esirgeme Kurumu'nu ziyaret etti

Demokrat Parti (DP) Kadın Kolları, Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu Etkinlik Merkezi’ni ziyaret ederek çocuklara hediye dağıttı.

DP’den yapılan açıklamaya göre, ziyarete Genel Başkan Serdar Denktaş’ın eşi Müge Denktaş, Kadın Kolları Başkanı Esen Yalın Aktoprak, Lefkoşa İlçe Başkanı Rauf Denktaş’ın eşi Asya Denktaş ve bir grup Kadın Kolları üyesi katıldı.

Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu Başkanı Ayşe Coşar heyete Kurum’un çalışmaları hakkında bilgi verirken, Müge Denktaş da “çocukların savaşlarda yaşamını yitirmeyeceği yeni bir yıl” dileğinde bulundu.