DP Kadın Örgütü, 8 Mart dolayısıyla bir çok büste çelenk sundu

Demokrat Parti (DP) Kadın Örgütü, Atatürk Anıtı, Dr. Fazıl Küçük, Zübeyde Hanım Büstü ve Rauf Denktaş Kabrine çelenk sundu…

Demokrat Parti (DP) Kadın Örgütü Merkez Yönetim Kurulu bu sabah Lefkoşa’da sırasıyla Atatürk Anıtı, Dr. Fazıl Küçük, Zübeyde Hanım büstlerini, ardından ise Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın Cumhuriyet Parkı’nda yer alan kabrini ziyaret ederek çelenk koydu, saygı duruşunda bulundu ve istiklal Marşı okudu.

Başkent Lefkoşa’nın yanı sıra, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, Lefke ve İskele ilçelerinde de bu sabah büstlere çelenk sunuldu.