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  3. DP Kadın Örgütü ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ dolayısıyla etkinlikler düzenleyecek
DP Kadın Örgütü ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ dolayısıyla etkinlikler düzenleyecek

DP Kadın Örgütü ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ dolayısıyla etkinlikler düzenleyecek

Demokrat Parti (DP) Kadın Örgütü, ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ dolayısıyla etkinlikler düzenleyecek.

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Demokrat Parti (DP) Kadın Örgütü, ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ dolayısıyla etkinlikler düzenleyecek.

DP Kadın Örgütü Genel Başkanı Esen Yalın Aktoprak tarafından yapılan açıklamaya göre, gün dolayısıyla 6 Mart Pazartesi günü saat 12.00’de Kooperatif Süt Fabrikası’nda çalışan emekçi kadınlar ziyaret edilecek.

Ardından saat 14.00’de ‘Demokrat Parti Kadın Örgütü Koruluğu”nda ağaç dikimi gerçekleştirilecek.

7 Mart Salı günü ise saat 16.00’da Merit Lefkoşa Otel’de “Hayata Dokunan Kadınlar” başlıklı söyleşi ve çay partisi yapılacak.

8 Mart Çarşamba sabahı da  Lefkoşa’da Atatürk, Dr. Fazıl Küçük ve Zübeyde Hanım büstlerine çelenk sunulacak, hemen ardından Kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Raif Denktaş’ın kabri ziyaret edilecek.

Lefkoşa’nın yanı sıra, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, Lefke ve İskele ilçelerinde de 8 Mart Çarşamba sabahı saat 10.00’da büstlere çelenk sunulacak.

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