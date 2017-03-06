DP Kadın Örgütü, Süt Fabrikası’nda çalışan emekçi kadınları ziyaret etti

Demokrat Parti (DP) Kadın Örgütü, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” nedeniyle düzenlediği ziyaretlere bugün Kooperatif Süt Fabrikası’nda çalışan emekçi kadınlarla başladı.

Ziyarete DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş’ın eşi Müge Denktaş başkanlık ederken, DP Genel Sekreteri Afet Özcafer ve DP KJadın Örgütü Başkanı Esen Yalın Aktoprak da katıldı.

Ziyarette, Koop Süt çalışanı kadınlarla sohbet eden DP heyeti, onlara çiçekler de takdim etti.

MÜGE DENKTAŞ

DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş’ın eşi Müge Denktaş ziyarette yaptığı açıklamada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde Kooperatif Süt Fabrikası’nda çalışan kadınları ziyaret ettiklerini belirterek emekçi kadınların gününü en içten duygularıyla kutladı.

Denktaş, tüm kadınların emekçi olduğuna vurgu yaptı.