DP-UG'nin ismi yeniden DP'ye döndürüldü

Demokrat Parti’nin (DP) 10’uncu Olağan Kurultayı yapılıyor.

“Daha fazla Özgürlük, daha fazla Eşitlik, daha fazla Demokrasi, daha fazla Adalet, daha fazla İnsan Hakları” sloganıyla gerçekleştirilen Büyük Kurultay, Lefkoşa Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda yer alıyor.

Başkanlık için tek aday, halen bu görevi sürdüren Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş...

DP’nin Olağan Kurultayı’na yurt içi ve Türkiye’den de konuklar katılıyor. Konuklar arasında 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile DP Onursal Başkanı Hakkı Atun da var.

Açılış ve saygı duruşuyla başlayan DP 10’uncu Olağan Kurultayı, Başkanlık Divanı’nın oluşturulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla devam etti.

Kurultayda şu an konuklar konuşma yapıyor. Konukların ardından Genel Başkan Serdar Denktaş’ın konuşma yapacağı kurultayda, çalışma ve kesin hesap raporlarının görüşülmesi, karara bağlanması izleyecek.

Kurultayda DP Ulusal Güçler’in isminin Demokrat Parti olarak değiştirilmesini de öngören tüzük değişiklik teklifi oybirliğiyle kabul edildi.

Konuşmaların tamamlamasının ardından genel başkan, parti meclisi ve yüksek disiplin kurulunun seçimine geçilecek.

Kurultay, dilek ve temennilerle tamamlanacak.