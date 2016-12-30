DP'de 12 Ocak'ta Cenevre'de olacak

Demokrat Parti (DP) Parti Meclisi, 12 Ocak’ta Cenevre’de gerçekleşecek 5’li konferansa katılma kararı aldı.

Karara göre, DP’yi Cenevre’de DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş temsil edecek.

DP’den yapılan açıklamaya göre dün akşam toplanan DP Parti Meclisi, müzakere sürecinde gelinen aşamayı tartıştı.

DENKTAŞ: “ÇELİŞKİ OLDUKÇA RAHATSIZ EDİYOR”

Parti Meclisi toplantısında konuşan DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, Cenevre zirvesine katılıp katılmama konusunda oldukça rahatsız ve kararsız olduğunu dile getirdi.

İzleyici olarak gideceklerini, ancak hâlâ daha liderlerin ne konuşacaklarının belli olmadığını savundu. Akıncı, Kıbrıslı Türkler, Kıbrıslı Rumlar, Türkiye, İngiltere ve Yunanistan’ın dâhil olacağı 5’li konferanstan bahsederken, Rum Lider Nikos Anastasiadis, Kıbrıslı Türkler, Kıbrıslı Rumlar, Kıbrıs Cumhuriyeti, İngiltere, Türkiye ve Yunanistan’ın katılacağı ‘çoklu konferans’tan bahsettiğini söyleyen Denktaş, “BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ise, Kıbrıs Cumhuriyeti, Kıbrıslı Türkler, İngiltere, Türkiye, Yunanistan, Çin, Rusya, ABD ve AB’nin de yer alacağı ‘uluslararası konferans’ diyor. Buradaki çelişki bizi de oldukça rahatsız ediyor” diye konuştu.

“TASLAK METNİ TALEP ETTİM… METİN YOKSA ÇÖZÜME DE YAKIN DEĞİLİZ”

“Taslak metni” görmeden Cenevre’ye gitmenin çok sağlıklı olamayacağını kaydeden Denktaş, Cumhurbaşkanı’ndan taslak metini talep ettiğini belirtti.

“Çözüme bu kadar yakınsak bir taslak metin olmalıydı” diyen Serdar Denktaş; “metin ortada olmadığına göre henüz çözüme de yakın değiliz. Benim taslak metin istememe gülenler aslında kendi hallerine gülmelidirler” diyerek halkın yanlış bilgilendirilmesini kınadığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı’nın geçtiğimiz hafta kendilerine “uzlaşma belgeleri” adı altında bir belge sunduğunu belirten Denktaş, uzlaşma belgelerini incelediklerini, Rum liderin açıklamalarına göz attıklarında çelişkilerin her geçen gün arttığının görüldüğünü savundu.

“ORTALIK ALLEM GALLEM”

Denktaş, “Taraflar her konuyu halklarına bambaşka şekilde anlatıyor, çelişkiler dikkatimizden kaçmıyor. Anlayacağınız ortalık allem, gallem” dedi.

Cenevre’deki zirveye kendisinin de katılması konusunda büyük talepler bulunduğunu söyleyen Denktaş, “Ülkedeki birçok kesimin büyük bir çoğunluğu, ‘Serdar Denktaş olarak Cenevre’de bulunun. Orayı boş bırakmayın. Ayrıca siz orada yer alırsanız biz de burada net bilgi sahibi olur, rahatlarız’ yaklaşımları sergiledi. Azınlık bir grup ise ‘gitmeyin. Suça ortak olmayın’ noktasında uyarılarda bulundu” dedi.

TÜM PARTİLERDEN TEMSİLCİLER GİDİYOR

DP'nin de Cenevre'ye temsilci gönderme kararıyla, Cumhurbaşkanı'nın Mustafa Akıncı'nın davetiyle tüm partiler Cenevre'deki zirvede temsil edilmiş olacak. Cumhuriyet Meclisi'nde halen, UBP, DP, CTP ve TDP temsil ediliyor.