DP’de “Kadınsız Dünya Düşünülemeyeceği” sonucu çıktı

Demokrat Partili (DP) erkekler “Dünya Kadınlar Günü”nde bir araya gelerek “Kadınsız Bir Dünya Nasıl Olurdu” konulu bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi.

“Kadınsız bir dünya düşünülemeyeceği” sonucuna varılan toplantıda, ‘kadın insan, erkek insanoğludur’ özdeyişi doğruluğundan hareketle KKTC’de kadınlara, BM’ye üye birçok ülkeye göre çok daha fazla önem verilmesine rağmen, ülkede var olan eksikliklerin giderilmesi adına hükümette olunan dönemde çok daha aktif rol alınması gerektiğine vurgu yapıldı.

DP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, bir ilk olan toplantıda önce DP Genel Sekreteri Afet Özcafer’in mesajı okundu.

DP Genel Sekreteri Afet Özcafer mesajında şunları kaydetti:

“Dünya Kadınlar Günü’nde siz erkeklerin, DP Genel Merkezi’nde toplanıp, biz kadınlar hakkında kadınsız yapacağınız toplantı hepimizi duygulandırmıştır. Bu toplantı genel olarak ülkede de saygı ile karşılanıp, toplantı sonunda DP’li erkekler olarak nasıl bir sonuca varacağınız merak konusu olup, büyük bir ilgi ile izlenecektir. Bu toplantının bir ilke imza attığını ve devamının geleceğini söylemeniz memnuniyetle karşılanmıştır. Bu zorlu sohbette, sizlere başarılar diler, boynunuzu incitmeden başınızı dik ve onurlu tutmanız için, DP’li kadınların, sizin yanınızda işbirliği içerisinde çalışmaya hazır olduğunu bir kez daha teyit ederiz. Erkek başsa kadın onu yönlendiren, çeviren boyundur.”

Mesajın okunmasının ardından ise ortaya konulan görüşler tartışılarak, sonuç bildirgesi oybirliğiyle karara bağlandı. Toplantıda, hayata gözlerini yuman ülkenin en önemli bestecisi ve sanat insanı olan Kamran Aziz’in bundan böyle her Dünya Kadınlar Günü’nde anılmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.

Toplantıda ayrıca “Dünya Kadınlar Günü’nde, KKTC genelinde gerek kamu gerekse özel sektörde çalışan kadınların izinli sayılması için yasal düzenleme yapılması; Kadınlara yönelik baskı ve şiddet uygulamalarına karşı hazırlanacak yasalara destek verilmesi; Sigortasız ve/veya kurallara aykırı çalıştırılan kadın emekçi tespit edildiğinde işverene daha yüksek ceza uygulaması için yasal düzenleme yapılması; Özellikle ev hanımı kadınlara ekonomik özgürlüklerinin sağlanması için Sosyal Sigorta Yasası çerçevesinde önlemlerin alınması; Boşanma davalarında kadına yönelik koruma amaçlı yasaların elden geçirilerek düzenlenmesi; Hamile ve/veya anne konumunda olan özel sektör çalışanı kadınlara çalışma saatleri konusunda daha titiz denetleme getirilmesi” kararları alındı.

Dünyada sevgi duygusunu oluşturan temel unsurun kadının varlığı olduğu gerçeğinden hareketle, kadına yardım eden değil kadınla paylaşan konumuna gelinmesi için eğitim dahil 4. güç konumundaki basına da önemli görevler düştüğüne dikkat çekildi.