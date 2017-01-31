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  3. Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ndeki kardiyologlar istifa etti mi?
Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ndeki kardiyologlar istifa etti mi?

Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ndeki kardiyologlar istifa etti mi?

Dizdarlı, hastanede çalışan kardiyologların istifa ettikleri iddiaları üzerine yaptığı yazılı açıklamada, şu ana kadar hastane başhekimliğine ulaşan yazılı bir istifa ve bu istifanın kabulünün söz konusu olmadığını duyurdu.

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Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, hastanede çalışan kardiyologların istifa ettikleri iddiaları üzerine yaptığı yazılı açıklamada, şu ana kadar hastane başhekimliğine ulaşan yazılı bir istifa ve bu istifanın kabulünün söz konusu  olmadığını duyurdu.

Dizdarlı, açıklamasında, kardiyoloji servisinin sorunlarına yönelik Koordinasyon Kurulu’nun toplanacağını kaydetti.

Dizdarlı, toplantının yarın saat 13.00’te Sağlık Bakanlığı’nda yapılacağını belirterek, toplantı sonrasında daha  ayrıntılı açıklama yapılacağını belirtti.

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