Dr. Fazıl Küçük konulu kompozisyon yarışması ödül töreni yapıldı

Raif Uzkan

7. Dr. Fazıl Küçük Ortaokul ve Liselerarası Kompozisyon Yarışması’nın ödülleri Milli Eğitim Bakanlığı’nda düzenlenen törenle verildi.

Ortaokullar arası yarışmada birinciliği “Hayatımı Değiştiren O Söz” isimli kompozisyonla Türk Maarif Koleji’nden Cansu Bilgin alırken, ikinciliği “Karanlıktan Aydınlığa” isimli kompozisyonla Yakın Doğu Koleji’nden Boran Keleş ve üçüncülüğü “En Yüce Değer” isimli kompozisyonla Lapta Yavuzlar Lisesi’nden Burak Muti elde etti.

Liselerarası yarışmadaysa, üçüncülüğü “İsimsiz Kahraman” isimli kompozisyonla Kurtuluş Lisesi’nden Gökçe Maraşlı, ikinciliği “Zeytin Ağacı” isimli kompozisyonla TMK’dan Simre Ginlik ve birinciliği “Hür Doğduk Hür Yaşayacağız” isimli kompozisyonla Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nden Ceyhan Şahinkaya kazandı.

Yarışmalarda dereceye girenlere çeşitli hediyeler ve katılım belgeleri de verildi.

KÜÇÜK

Dr. Fazıl Küçük’ün torunu Esen Küçük, ödül töreninde yaptığı konuşmada, Dr. Küçük’ün maneviyatı, özgürlük mücadelesi ve ideolojisinin özümsenmesi adına Milli Eğitim Bakanlığı ve Telsim’in ortak yürüttüğü projenin önemine işaret etti.

Toplumlarda en önemli yatırımın eğitime yapılması gerektiğine işaret eden Küçük, böylece üretken, çalışkan ve ülkelerine yararlı toplum yetiştirilebileceğini kaydetti.

TANPINAR

KKTC Telsim Vodafone Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar da her yıl artan katılım sayısının sevindirici olduğunu söyledi. Tanpınar, özel bir şirketin sosyal sorumluluk olarak kompozisyon yarışması düzenlenmesinin toplum belleğinin canlı tutulmasındaki rolüne işaret etti.

Tanpınar yarışmaya katılan öğrencilere, ailelerine ve öğretmenlerine teşekkür etti.

BEROVA

Milli Eğitim Bakanı Özdemir Berova, Dr. Fazıl Küçük’ün milli mücadele sürecindeki en önemli kişilerden birisi olduğunun altını çizdi. Berova, 2. Dünya Savaşı sonrası adadaki Türk varlığının yok edilmesi üzerine kurulan oyunların Fazıl Küçük önderliğindeki Kıbrıs Türk toplumu tarafından berhava edildiğini söyledi.

Özdemir Berova, toplumun bugünlere gelmesinde emeği olan Fazıl Küçük ve onun nesline mensup kişilerin yaptığı mücadelenin unutulmaması gerektiğini kaydetti. Berova, bu tür yarışmalara katılımın artmasının liderlerin ve mücadele yıllarının hatırlanmasında önemli olduğunu vurguladı.

Yarışmanın devamının önemine de işaret eden Berova, bu konuda üzerlerine düşen görevi yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından yarışmaya katılan öğrenci ve öğretmenlerine belge ve hediye takdimi yapıldı.