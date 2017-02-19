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Dr. Gülden Çiftçioğlu’nun kitabı yayımlandı

Dr. Gülden Çiftçioğlu’nun kitabı yayımlandı

Yüksek Mahkeme yargıçlarından Dr. Gülden Çiftçioğlu’nun “Avrupa Birliği’nde Birlik Vatandaşlığı Bağlamında Kişilerin Serbest Dolaşımı ve KKTC’nin AB Müktesebatına Uyumu” adlı kitabı yayımlandı.

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Yüksek Mahkeme yargıçlarından Dr. Gülden Çiftçioğlu’nun “Avrupa Birliği’nde Birlik Vatandaşlığı Bağlamında Kişilerin Serbest Dolaşımı ve KKTC’nin AB Müktesebatına Uyumu” adlı kitabı yayımlandı.

Işık Kitabevi tarafından yayımlanan kitap, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği (Hukuk) Ana Bilim Dalı’nda hazırlanan ve 2012’de jüri önünde kabul edilen doktora tezinden oluşuyor.

Önsözdeki ifadeyle, “… Lizbon anlaşmasıyla anasayasallaştırılan ve Avrupa bütünleşme sürecinin parçalarından biri olan Avrupa Birliği vatandaşlığı ile birliğin temel taşlarından biri olan Kişilerin Serbest Dolaşımı prensibinin daha iyi anlaşılmasına hizmet etmeye, bu alandaki boşluğu doldurmaya yönelik bilimsel bir katkı…”

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