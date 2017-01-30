Dr. İsmail Kemal: "Bu pilav daha su kaldırır"

Deniz Abidin

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. İsmail Kemal, Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde Güvenlik ve Garantiler başlığı dışındaki başlıkların müzakeresine devam edileceğini ve müzakerelerde yine eski noktaya dönüldüğünü belirterek, “Bu pilav daha su kaldırır” dedi.

Kıbrıs Türk tarafının 2016 takviminin gerçekleşmemesi karşısında illa beşli konferans talebinde direndiğine vurgu yapan Kemal, Anastasiadis’in Türk tarafının harita sunmayı kabul etmesi karşılığında buna ikna olduğunu söyledi.

“Takvim falan kalmadı. Sunulan haritalar konusunda taraflar arasında ciddi görüş farklılıkları var. Belli ki toprak pazarlığı zor bir pazarlık olacak” diyen Kemal, müzakerelerin Kıbrıs dışında yapılmasının belge, bilgi sızdırmalarını engelleyeceği beklentisinin de gerçekleşmediğini belirtti.

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. İsmail Kemal, Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde gerçekleşen Cenevre zirvesinin geride kaldığını belirterek, aşırı iyimser beklentiler içinde olanların hayal kırıklığı yaşadığının görülmekte olduğunu söyledi. Kemal, gerçekçi beklentiler içinde olanlar açısından sonuçların şaşırtıcı değil, beklendiği gibi olduğunu ifade ederek, müzakerelerde taraflar arasında var olduğu bilinen görüş ayrılıklarını 3-4 gün içinde aşmanın çok zor, hatta imkansız olduğunu öngörmenin zor olmadığını kaydetti. Kemal, maalesef bazı kesimlerde “Wishful thinking” denen düşünce tarzının ağır bastığı için hep hayal kırıklığının söz konusu olduğunu söyledi.

“Tüm başlıkların pazarlığı 4 güne sıkıştırıldı”

Kemal, geçmişte her iki liderin ilk dört başlık tamamlandıktan sonra son iki başlığa (Toprak, Güvenlik ve Garantiler ) geçileceğini defalarca tekrarladığına dikkat çekerek, bunun doğru bir davranış olduğunu vurguladı. “Ne yazık ki bu görüş unutuldu ve tüm başlıkların pazarlığı 4 güne sıkıştırıldı. Üç gün ilk dört başlığın pazarlığı yapıldı ve daha önce Mont Pelerin’de kısaca dokunulan toprak başlığına haritalar sunularak geçildi” diyen Kemal, ertesi gün de güvenlik ve garantiler konusun konuşulduğunu belirtti.

“Ölçülüp tartılmış, kalıcı, çalışabilir sonuçlar gerekiyor”

Kemal, Rum basınına sızdırılan belgenin de yer aldığı gibi ilk 4 başlık konusunda taraflar arasında hala ciddi görüş ayrılıkları olduğunu belirterek, üç günde bunların aşılmasının mümkün olmadığını kaydetti.

Kemal, şunları söyledi, “İşi bu kadar aceleye getirmek elde edilecek sonuçların kalıcılığı açısından da sakıncalıydı. Gece yarılarına kadar uzayan ve saatlerce süren çok yorucu müzakerelerden iyi sonuç alınabilir mi? Sonuçta ilk 4 başlıkla ilgili müzakereler Talat-Hristofyas müzakerelerinden beri devam ediyor. Bunca yılda çözümlenemeyen konulara üç gün içinde çözüm bulmaya çalışmak gerçekçi değildi. Nitekim şimdi liderler yeniden aynı başlıkları Kıbrıs’ta görüşmeye devam edecekler. Doğru olan da budur. Kıbrıs’a aceleye getirilmiş sonuçlar değil, iyi ölçülüp tartılmış, kalıcı, çalışabilir sonuçlar gerekiyor”

“İşler daha da karmaşıklaştı”

Kemal, Kıbrıs Türk tarafının 2016 takviminin gerçekleşmemesi karşısında illa beşli konferans talebinde direndiğine vurgu yaparak, Anastasiadis’in Türk tarafının harita sunmayı kabul etmesi karşılığında bunu kabul ettiğini söyledi. Kemal, Kıbrıs Türk tarafının Cenevre’nin son adım veya buna yakın bir şey olacağı beklentisinin gerçekleşmediğine dikkat çekerek, “Aslında şimdi işler daha da karmaşıklaştı” dedi.

“Belli ki toprak pazarlığı zor bir pazarlık olacak”

“Takvim falan kalmadı. Sunulan haritalar konusunda taraflar arasında ciddi görüş farklılıkları var. Belli ki toprak pazarlığı zor bir pazarlık olacak” diyen Kemal, müzakerelerin Kıbrıs dışında yapılmasının belge, bilgi sızdırmalarını engelleyeceği beklentisinin de gerçekleşmediğini kaydetti.

Kemal, “Zaten gerçekçi bir beklenti değildi. Yine belgeler sızdırıldı. İlk dört başlık kapanmadan toprak başlığına geçilmesi Rum tarafı açısından bir kazanımdır” diyerek, yönetim ve güç paylaşımı başlığının içinde yer alan Dönüşümlü Başkanlık konusunun şimdi Toprak ve Güvenlik ve Garantiler başlıkları pazarlığında bir koz olacağını söyledi.

“Zaman alacak”

“Güvenlik ve Garantiler konusunda işler daha da zor görünüyor” diyen Kemal, “Yunanistan’ın bu konudaki tavrı malum, Türkiye’den de sert açıklamalar geliyor. Bu konunun kısa sürede çözüme kavuşması zor gibi. Çok sert pazarlıklar yaşanacak. Zaman alacak. Türkiye’deki iç siyasi süreçler, Suriye bağlamında Ortadoğu’da yaşanmakta olanlar, Kıbrıslı Rumların bu yıl yavaş yavaş seçim sathı mailine girecek olması ve Doğal gaz sondajları konusu işleri kolaylaştırmıyor” şeklinde konuştu.

“İşleri aceleye getirme taktiği istenen sonucu vermedi”

İsmail Kemal, güvenlik ve garantiler başlığı dışındaki başlıkların müzakeresine Lefkoşa’da devam edileceğini ifade ederek, yine eski noktaya dönüldüğünü ve kısa sürede bir sonuç alınmasının zor göründüğünü kaydetti. Kemal sözlerini şöyle tamamladı: İşleri zorlama, aceleye getirme taktiği istenen sonucu vermedi, veremezdi, geriye kalan konular Kıbrıs sorununun en zor konuları. Çözüme ulaşmak için bu konularda uzlaşılar üretilmesi gerekiyor. Bu pilav daha su kaldırır’ diyebiliriz” dedi.