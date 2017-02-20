Dr. Turgay Bülent Göktürk kitabını Prof. Dr. Necdet Osam’a takdim etti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) Öğretim Üyesi Dr. Turgay Bülent Göktürk, DAÜ ev sahipliğinde DAÜ ATAUM ve Türkiye Cumhuriyeti Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi işbirliğinde gerçekleştirilen “Uluslararası Boyutlarıyla Kıbrıs Meselesi ve Geleceği” konulu sempozyumun yayımlanan bildiri kitabını DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’a takdim etti.

Gerçekleştirilen ziyaret sırasında kendisi tarafından sunulan kitapta “Türkiye Büyük Millet Meclisi Kayıtlarında Johnson Mektubu ve Sonrası” konulu bildirinin de yer aldığını aktaran Dr. Göktürk kitap hakkında bilgiler verdi. Dr. Göktürk, kitapta iki gün süreyle devam eden sempozyum içerisinde yerli ve yabancı akademisyenler tarafından Kıbrıs meselesinin çeşitli boyutları ile tartışıldığı 38 bildirinin yer aldığını vurguladı. Prof. Dr. Osam, ziyaret sırasında üniversite bünyesinde gerçekleştirilen akademik çalışmaları her zaman desteklediklerini belirterek bu tarz çalışmaların devam etmesini temenni etti.