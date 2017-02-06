Eski bürokratlardan, Dahiliye Uzmanı Dr. Turhan Korun hayatını kaybetti.

Bir süreden beri sağlık sorunları yaşayan Dr. Korun’un Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybettiği öğrenildi.

“Ben De Yazdım” adıyla bir de kitabı bulunan Dr. Korun, yarın öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’nda defnedilecek