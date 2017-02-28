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  3. DSÖ'den 12 çeşit bakteriye karşı ilaç geliştirme çağrısı
DSÖ'den 12 çeşit bakteriye karşı ilaç geliştirme çağrısı

DSÖ'den 12 çeşit bakteriye karşı ilaç geliştirme çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), mevcut antibiyotiklere direnç gösteren ve insan sağlığına ciddi risk oluşturan 12 çeşit bakteriye karşı önlem alınmasını istedi.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), mevcut antibiyotiklere direnç gösteren ve insan sağlığına ciddi risk oluşturan 12 çeşit bakteriye karşı önlem alınmasını istedi.

DSÖ, yeni bir uygulamayla ilaçlara direnç gösteren bakterileri gruplandırdı ve risk derecesini belirledi.

Üç kategoriye ayrılan risk derecelendirmesinde, ihtiyacın aciliyetine göre kritik, yüksek ve orta öncelik kriteleri belirlendi.

Kritik öncelikli kategoriye birden çok antibiyotiğe direnç gösteren, özellikle hastaneler ve bakımevleri için risk taşıyan bakteriler konuldu. Bu bakterilerin ölümcül enfeksiyonlara neden olabileceği vurgulandı.

Örgüt, 12 bakteriyi bu kriterlere göre sınıflandırarak ilaç geliştiricilere yol göstermeyi planlıyor.

DSÖ Genel Direktör Yardımcısı Marie-Paule Kieny konuya ilişkin yazılı açıklamasında, antibiyotik direncinin artmaya devam ettiğini belirterek, "Tedavi seçeneklerimiz hızla tükeniyor. Eğer bu alanı tamamen piyasa oyuncularına bırakırsak çok acil ihtiyacımız olan yeni antibiyotikler zamanında geliştirilemeyecek" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, G20 ülkelerinden sağlık uzmanlarının bu hafta Berlin'de buluşacakları belirtilerek, listenin hükümetlerin yeni antibiyotik geliştirilmesine destek vermeleri ve bu alana yatırım yapmalarını teşvik etmeyi amaçladığı kaydedildi.

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