Dubai GulFood Fuarı’nda KKTC'ye ayrılan yerin arttırılması talep edildi

KKTC’den 11 gıda üreticisinin katıldığı dünyanın en önemi üç gıda fuarlarından biri olan Dubai’de yer alan Gulfood Gıda ve İçecek Fuarı’nda KKTC’den şirketlere ayrılan alanın büyültülmesi talep edildi.

Kıbrıs Türk üreticileri adına koordinatörlük görevini yürüten Kıbrıs Türk Sanayi Odası’ndan (KTSO) verilen bilgiye göre, bugün sona erecek olan fuarı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun da ziyaret etti.

KTSO Fuarlar Koordinatörü Çağlar Türk, Ekonomi Bakanı Sunat Atun’la fuarda yaptıkları görüşmede KKTC şirketlerine ayrılan yerin daha da genişletilmesi için gerekli başvuruların yapıldığını söyledi.

120 METREKARELİK STANT

Fuar stant organizasyon ve koordinasyonu KTSO tarafından yapıldı, 120 metrekarelik stant alanında hellim ve süt ürünleri ağırlıklı olmak üzere, dondurma, donmuş hamur ürünleri, kahve helva ve tahın gibi ürünler de yer aldı.

Fuara Akgöl Sütçülük Gıda ve Paketleme Sanayi Ltd., Onan S.Ü. Frozen Foods Ltd. (Maestro), Altındemir İthalat ve İhracat Şti. Ltd. (Defne Helva), Koop Süt Ltd., Mardo (Mar-şıl Dondurmaları) Ltd., Özlem - Akay Süt Mamülleri Ltd., Avunduk Süt Ürünleri Ltd., Gircon Ltd. (Girne Con Kahve), Kırmızıgil Trading Ltd., Helvasan Ltd., Gülgün Süt Mamülleri Ltd katıldı.

Dubai’deki Gulfood Gıda ve İçecek Fuarı’na bu yıl, 120 bin metre karelik alanda 150 ülkeden 5 binin üzerinde katılım oldu. Fuarı 150 bin civarında profesyonelin ziyaret ettiği kaydedildi.