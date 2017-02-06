Lefkoşa17 °C
  • UptownPark
  • Takıntı hastalığına dikkat
  • Acı yedikten sonra sakın su içmeyin!
  • Aşırı çay tüketmek, diş rengini bozuyor
  • Pilates yapmanın vücudunuza 9 faydası
  • "Hayır" diyebilmek mutlu ediyor
  • Ses kısılmasının 7 nedeni
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. DÜÇ, 100 baş körpe kuzu satacak
DÜÇ, 100 baş körpe kuzu satacak

DÜÇ, 100 baş körpe kuzu satacak

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Devlet Üretme Çiftlikleri (DÜÇ), 100 körpe kuzuyu ihale yöntemiyle satışa çıkardı.

A+A-

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Devlet Üretme Çiftlikleri (DÜÇ), 100 körpe kuzuyu ihale yöntemiyle satışa çıkardı.

DÜÇ’ten yapılan açıklamada, satışın kapalı zarf yöntemiyle canlı ağırlık üzerinden yapılacağı belirtildi.

Margo Çiftliği’nde görülebilecek kuzular için tekliflerin en geç 13 Şubat Pazartesi günü saat 11.00’e kadar ilgili çiftlikteki teklif kutusuna atılması gerektiği kaydedildi

Nakit veya banka teminatlı çekle yapılacak satışta ihaleyi kazananlar  en geç 20 Şubat’a kadar hayvanları almak zorunda. Bu tarihten itibaren her geçen gün için 350 TL bakım masrafı ödenecek. 23 Şubat mesai bitimine kadar hayvanların alınmaması durumunda ise ihale iptal edilecek.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.