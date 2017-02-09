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  3. DÜÇ, 200 baş kuzunun damızlık olarak satılacağını duyurdu
DÜÇ, 200 baş kuzunun damızlık olarak satılacağını duyurdu

DÜÇ, 200 baş kuzunun damızlık olarak satılacağını duyurdu

Devlet Üretme Çiftlikleri, 200 baş kuzunun damızlık olarak satılacağını duyurdu.

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Devlet Üretme Çiftlikleri, 200 baş kuzunun damızlık olarak satılacağını duyurdu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Devlet Üretme Çiftlikleri’nden yapılan yazılı açıklamada, “200 baş dişi sakız melezi kuzu damızlık olarak satılacaktır.  Doğum oranları yüzde 187’dir” denildi.

Ödemenin nakit veya banka teminatlı çekle yapılacağı da kaydedilirken 0533 840 69 56 veya 0542 880 75 71 numaralı telefonları arayarak başvuruda bulunulabileceği ifade edildi.

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