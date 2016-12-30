Dükkan farelerine hapis cezası

Evrim Kamalı

Lefkoşa’da Gülsev isimli marketin kapısını kırarak içerden sigara çalan zanlılar Hakan İbrahim Gök ve Murat İlyas aleyhindeki karar dün açıklandı.

Başkan Ömer Güran ve Yargıçlar Gökan Asafoğulları, Meltem Dündar'dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından suçlu bulunup mahkûm edilen sanıklar aleyhine oy birliği ile vermiş oldukları kararı Yargıç Gökhan Asafoğulları açıkladı. Asafoğulları sanıkların lehine ve aleyhine olan olguları değerlendirdiklerini sanıkların işlemiş olduğu suçun ciddi ve yaygın suçlardan olduğunu, kimsenin bir başkasının malını gasp etmesine hoş görü ile yaklaşılamayacağını belirterek bu tür suçlara hapislik cezası dışında bir ceza verilemeyeceğini söyledi.

Birine 15 diğerine 5 ay hapis cezası verildi

Yargıç Asafoğulları sunulan tüm olgular ve emareler ışığında sanıkların yaşlarını ve içinde bulundukları sosyal durumu da değerlendirip sabıkalarına göre farklı ceza takdir ettiklerini belirtti.

Yargıç Gökan Asafoğulları benzer suçlardan sabıkaları bulunan sanık Hakan İbrahim Gök'ü aleyhine getirilen davalardan 15 ay, sabıkasız olan Murat İlyas’ı ise 5 ay hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.