Duncan: "MEB'deki Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarını tanıyoruz"

İngiltere'nin Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Dışişleri Bakanı Yardımcısı Alan Duncan“Kıbrıs Cumhuriyeti’nin doğal kaynaklarını değerlendirme konusundaki egemenlik haklarını tanımakta olduklarını” açıkladı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler,İngiltere'nin Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Dışişleri Bakanı Yardımcısı Alan Duncan’ın İrlanda Demokratik Birlik Partisi (DUP) Milletvekili Jim Shannon’un, İngiltere ile Güney Kıbrıs arasında, Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde bulunan petrol ve doğal gazı değerlendirebilmesi adına ne gibi görüşmeler gerçekleştirdiğine ilişkin mektuba verdiği yanıta yer verdiler.

Habere göre Duncan konuya ilişkin açıklamasında, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kendi doğal kaynaklarını değerlendirme konusundaki egemenlik haklarını tanımakta olduklarını, bu tür kaynakların Kıbrıs’taki tüm toplumların yararına olacak şekilde değerlendirilmeleri gerektiği şeklindeki tezlerinin ise geçerliliğini koruduğunu” belirtti.

Duncan ayrıca, “bunun başarılı olmasının en iyi yolunun, adanın bölünmüşlüğünü ortadan kaldıracak bir çözüm bulunması olduğunu” ifade ederken, Shannon’un sorusuna ise “Kıbrıs hükümetiyle, doğal gaz yataklarına talip olan veya diğer hizmetler sunan İngiliz hükümetlerine destek amacı güden konularla, enerji ve çevre güvenliğine uzanan birçok konuyu görüştükleri” yanıtını verdi.