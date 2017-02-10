Dünkü yağışlar Güney Lefkoşa’yı olumsuz etkiledi

Aşırı yağışların dün Güney Lefkoşa’yı olumsuz etkilediği haber verildi.

Simerini gazetesi yağışlarda yollar, evler ve işyerlerinin sular altında kaldığını yazdı.

İtfaiyenin 150’den fazla yardım çağrısı aldığını kaydeden gazete, en ciddi olay olarak, Strovolos’ta bir annenin küçük çocuğuyla birlikte su baskının olduğu Pedieos (Kanlıdere) köprüsünde araç içerisinde mahsur kalıp sürüklenme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirtti.

Habere göre yetkili birimlerin müdahalesiyle her iki kişinin de kurtarılarak güvenli bir alana götürüldü.