Dunnigan Güney Kıbrıs’a gidiyor

ABD Dışişleri Bakanlığının Uluslararası Enerji Konularından Sorumlu Müsteşarı Robin Dunnigan’ın Güney Kıbrıs’ı ziyaret edeceği haber verildi.

Kathimerini gazetesi, enerji konularında dikkatlerin ABD’ye çevrildiğini belirterek, Dunnigan’ın adaya gelmesiyle Trump yönetimiyle ilgili birçok seviyedeki görüntüye netlik kazandıracağını yazdı.

Dunnigan’ın, 1-2 Mart tarihlerinde bu yıl 8’incisi gerçekleştirilecek olan Akdeniz Petrol ve Doğalgaz Forumu’na katılarak konuşma yapacağını kaydeden gazete, bu arada Rum Enerji Bakanlığı’ndan bir heyetin bir konferansa katılmak üzere ABD’ye ziyaret gerçekleştirmek üzere hazırlıklar yaptığını ve yeni yönetimle ilk temasların olmasına yönelik bir gündemin de belirlenmesinin istendiğini yazdı.