Lefkoşa19 °C
  • UptownPark
  • İnternetteki büyük tehlike
  • Bebeğiniz sürekli ağlıyorsa hemen ayağına bakın!
  • Sabahları yorgun ve uykusuz kalkıyorsanız dikkat!
  • Sık sık acıkıyorsanız bu yiyecekleri tüketmeyin!
  • Et yemeden protein ihtiyacınızı karşılayacak 9 süper besin
  • 1 kg vermek için kaç saat yürümek gerekir?
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. RUM BASINI

  3. Dunnigan Güney Kıbrıs’a gidiyor
Dunnigan Güney Kıbrıs’a gidiyor

Dunnigan Güney Kıbrıs’a gidiyor

ABD Dışişleri Bakanlığının Uluslararası Enerji Konularından Sorumlu Müsteşarı Robin Dunnigan’ın Güney Kıbrıs’ı ziyaret edeceği haber verildi.

A+A-

ABD Dışişleri Bakanlığının Uluslararası Enerji Konularından Sorumlu Müsteşarı Robin Dunnigan’ın Güney Kıbrıs’ı ziyaret edeceği haber verildi.

Kathimerini gazetesi, enerji konularında dikkatlerin ABD’ye çevrildiğini belirterek, Dunnigan’ın adaya gelmesiyle Trump yönetimiyle ilgili birçok seviyedeki görüntüye netlik kazandıracağını yazdı.

Dunnigan’ın, 1-2 Mart tarihlerinde bu yıl 8’incisi gerçekleştirilecek olan Akdeniz Petrol ve Doğalgaz Forumu’na katılarak konuşma yapacağını kaydeden gazete, bu arada Rum Enerji Bakanlığı’ndan bir heyetin bir konferansa katılmak üzere ABD’ye ziyaret gerçekleştirmek üzere hazırlıklar yaptığını ve yeni yönetimle ilk temasların olmasına yönelik bir gündemin de belirlenmesinin istendiğini yazdı.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.