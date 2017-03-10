Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında seminer düzenlendi

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş), Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında seminer gerçekleştirdi.

Hür-İş’ten yapılan açıklamaya göre Golden Tulip Otel’de yer alan seminere, Hür-İş’e bağlı Kamu-İş, Bay-Sen, Büro-İş ve Bass sendikaların kadın üyeleri katıldı.

Seminerin açılışında, Hür İş Genel Başkanı Yakup Latifoğlu, YDÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürü, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aziz Gürpınar ve YDÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Yücecan konuştu.

Etkinlikte, Prof. Dr Gülden Pekcan “Yaşam Sürecinde Kadın”, Prof. Dr. Songül Vaizoğlu “Bina İçi Havalandırma ve Ofis Ergonomisi” ve Doç. Dr. Ahmet Ertugan ise “İşyerinde Sağlıklı İletişim” konulu sunum gerçekleştirdi.