Dünya Kadınlar Günü Güzelyurt Belediyesi tarafından kutlandı

Güzelyurt Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle, Belediye Meclis Üyeleri ve Belediye’de görev yapan kadın personele yönelik yemek organize etti.

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, ayrıca Kent genelinde iş yerleri ve kurumlar ziyaret edilerek, güne özel ürünler takdim hediye edildi ve kadınların günü kutlandı.