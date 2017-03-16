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  3. Dünyanın en büyük kulüplerinden biri Muslera'ya talip oldu
Dünyanın en büyük kulüplerinden biri Muslera'ya talip oldu

Dünyanın en büyük kulüplerinden biri Muslera'ya talip oldu

İngiliz basını Galatasaray taraftarının sevgilisi olan Muslera'ya Chelsea talip olduğunu yazdı

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Yaz transfer döneminde Bournemouth'a 10 milyon euro karşılığında satmayı düşünen Chelsea teknik heyeti yerine Muslera'yı transfer etmek istiyor.

Chelsea kaleci antrenörü Christophe Lollichon'ın Muslera'yı önerdiği iddia edilirken Galatasaray'ın Muslera için en az 15 milyon euro bonservis bedeli isteyeceği yazıldı.

Muslera'ya daha önce Manchester United'ta talip olmuştu. İngiliz basını Muslera'nın Courtois'ten formayı alabileceğini yazdı.

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