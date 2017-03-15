Dünyanın en eski bitkisi, Hindistan'da bulundu

İsveç Doğa Tarihi Müzesi'nden Prof. Dr. Therese Sallstedt başkanlığındaki araştırma ekibi, Hindistan'In Madhya Pradeş eyaletinin Chitrakoot şehri yakınlarında tortul kayalar içinde yeni bitki fosilleri buldu.

Araştırmacılar, bu fosillerin, bitkiler ve çok hücreli organizmaların geçmişinin bugüne dek bilinenden 400 milyon yıl daha geriye gittiğinin kanıtı olabileceğine işaret etti.

Fosilleşen bitkinin, bir tür deniz yosunu olan kırmızı yosunun hücre biçimi ve yapısını içerdiğini belirten araştırmacılar, 1.6 milyar yıl öncesine ait fosillerin ilave kanıtlarla desteklenmesi halinde özel olarak bitkilerin, genel olarak da çok hücreli canlıların geçmişine dair en eski bulgu sayılabileceğini kaydetti.

FOSİLLERDEKİ KLOROPLAST ÇOK HÜCRELİLİĞİN KANITI

Araştırmacılar, geçmişte okyanus tabanı olan bölgede bulunan bir kısmı ipliksi, bir kısmı etli yapıdaki bitki fosillerde 'kloroplast' denilen, hücre içinde fotosentez yapmayı sağlayan organellere benzer unsurlar keşfettiklerini bildirdi. Söz konusu unsurların kompleks hücre yapısının kanıtı olduğu vurgulandı.

Yeryüzünde tek hücreli canlı yaşamına dair izler yaklaşık 3.5 milyon öncesine dayanıyor. Küf ve bitki fosillerine dayanan çok hücreli yaşamın ilk bulguları ise 1.2 milyar yıl öncesine ait.

Araştırmanın bulguları çevrimiçi bilim yayını PlOS Biology'de yayınlandı.