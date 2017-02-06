‘Dünyanın en eski emojisi bulundu' iddiası

Slovakyalı ulusal arşiv yöneticilerinin bilinen en eski emojiyi buldukları iddia edildi. Trençin kasabasındaki arşiv belgeleri üzerinde keşfedilen gülen yüz emojisine benzer şeklin 17. yüzyıldan kalma ait olduğu belirtildi.

Haberi duyuran Trençin Arşiv Dairesi Müdürü Peter Brindza, “1635 tarihli belgede noter Jan Ladislaides’in imzasının yanında gülen bir yüz bulduk.” dedi. Sembol tam olarak mutlu bir yüze benzemese de, Brindza, Ladislaides’in ekonomik problemleri bulunmadığını ve imzaladığı belgeden memnun olduğunu söyledi. ​Sözkonusu şeklin bugünkü emojilerin atası olduğu yönündeki iddialar karşısında temkinli konuşan Brindza,”Dünyanın veya Slovakya’nın en eski gülen yüzü mü bilmiyorum fakat Trençin bölgesindeki en eskilerden biri olduğu kesin.” dedi.

Şimdiye kadar bilinen en eski gülen yüz figürü Robert Herrick’in 1648 tarihli ‘To Fortune” isimli şirinde bulunmuştu. Fakat sonrasında bunun o dönemlerde kullanılan bir tipografi özelliği olduğu anlaşılmıştı.