Dünyanın en seksi hemşiresi internet fenomeni oldu

Hastaneye gitmek herkes için stres yaratan bir eylem olsa da, İspanya'nın Madrid kentinde yaşayan Fran Suarez, hastaların hiç çekinmeden doktora gitmelerini sağlayabilir.

Madrid'deki bir hastanede hemşire olarak çalışan Suarez, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla tüm gözlerin üzerine çevrilmesine neden oldu.

Suarez'in Instagram'da 50 bin takipçisi var.

Suarez, çok iyi bir şekilde icra ettiği hemşirelik görevinin yanı sıra yarı zamanlı olarak modellik ve dansçılık yapıyor.

Yakışıklı hemşirenin Instagram'da kimi zaman steteskopu ile, kimi zaman da gece nöbeti sırasında hastane bahçesinde, kimi zaman da spor salonunda verdiği pozlar görülüyor.

Suarez, ayrıca spor salonunda verdiği uğraşlar sonunda biçimlendirdiği vücudunu da göstermeyi ihmal etmiyor.