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Dünyanın en siyah orkidesi ilk kez çiçek açtı

Dünyanın en siyah orkidesi ilk kez çiçek açtı

Rusya’nın başkenti Moskova’daki Moskova Devlet Üniversitesi’ne bağlı bir ‘Aptekarskiy Ogorod’ (Eczacı Bahçesi) isimli botanik bahçesinde ‘Fredklarkeara’ denilen, dünyanın en siyah orkidesi çiçek açtı.

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Rusya’nın başkenti Moskova’daki Moskova Devlet Üniversitesi’ne bağlı bir ‘Aptekarskiy Ogorod’ (Eczacı Bahçesi) isimli botanik bahçesinde ‘Fredklarkeara’ denilen, dünyanın en siyah orkidesi çiçek açtı. Bu olayın bir ilk olduğu belirtildi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir ilk yaşandı. Moskova Devlet Üniversitesi'ne bağlı bir ‘Aptekarskiy Ogorod' botanik bahçesinde dünyanın en siyah orkidesi açtı. Botanik bahçesinin müdürü Gazeta.Ru'ya yaptığı açıklamada "Dünyada ilk kez silah bir orkidenin çiçek açtığını görüyoruz" dedi.

Orkidenin bulunduğu yerin önünde ziyaretçilerin uzun kuyruklar oluşturduğu belirtildi.

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