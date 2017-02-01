Dünyanın ilk LGBT hapishanesi kuruluyor

Tayland, dünyada tartışmalara yol açan LGBT'lere özel hapishane fikrini uygulamaya geçiriyor.

South China Morning Post gazetesi, Tayland hükümetinin LGBT'lere özel bir ceza infaz kurumu tahsis etmeyi planladığını bildirdi.

Gazeteye göre, tutuklu ya da hükümlü LGBT'leri 1993 yılından bu yana fiilen cezaevlerinde ayrı koğuşlarda tutan Bangkok yönetimi, yalnızca bu kategorilerdeki bireylerin kalacağı bir tesis için pilot uygulama kararı aldı. Pilot uygulama çerçevesinde, Bangkok civarında yer alan Minburi hapishanesi seçildi.

LGBT'lere özel cezaevi planları daha önce dünyanın bazı ülkelerinde gündeme gelmiş, ancak ayrımcılık eleştirileri nedeniyle uygulamaya girmemişti.