Dünyanın sayılı zenginleri arasında Suat Günsel de var

Forbes dergisinin dünyanın en zenginleri listesinde yazılım devi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, 79.2 milyar dolarlık servetiyle yine birinci sırada yer alırken, bu yıl Türkiye'den listeye 32 kişi girdi.

Meksikalı işadamı Carlos Slim Helu'nun, 77.1 dolarlık servetiyle ikinci olduğu listenin üçüncü zengini ise 72.7 milyar dolarlık varlığıyla Amerikalı yatırımcı Warren Buffett idi.

Zenginler listesinde Türkiye'den ise Murat Ülker 4.4 milyar dolar ile 369.sırada yer aldı.

2.7 milyar dolar ile Hüsnü Özyeğin 690. sırada ve Semahat Sevim Arsel ise 2.6 milyar dolar ile 714. sıradaydı.

Listede yer alan Türk zengin isimler arasında Yakın Doğu Üniversitesi'nin Kurucu Rektörü Kıbrıslı Türk İşadamı Suat Günsel'in de yer alması dikkat çekti. Forbes, en zengin Türkler arasında 14. sırada gösterdiği Suat Günsel'in kişisel servetini ise 1,7 milyar Dolar olarak duyurdu.

Listede ayrıca Türkiye'den şu isimler vardı:

Mustafa Rahmi Koç 2.5 milyar dolar

Ferit Faik Şahenk 2.5 milyar dolar

Şarık Tara 2.4 milyar dolar

Erman Ilıcak 2.2 milyar dolar

Suna Kıraç 2.2 milyar dolar

Filiz Şahenk 2.2 milyar dolar

Ali İbrahim Ağaoğlu 1.8 milyar dolar

Suat Günsel 1,7 miyar dolar