"Dünyayı Kurtaran Adam" restore ediliyor [Video]
Yeşilçam sineması uzunca bir süre popüler yabancı filmlerin yerli versiyonlarını izleyicilerle buluşturdu. Bunların arasında Dünyayı Kurtaran Adamı saymak da mümkün.
Konusu Star Wars‘la benzerlikler taşıyan film aynı zamanda A New Hope‘dan alıntı sahneler de barındırıyor. Hollywood yapımlarının “uyarlanan” versiyonlarını bulma konusunda uzmanlaşan Ed Glaser da Dünyayı Kurtaran Adam’ın son kopyasını bulmayı başardı. Şimdi eşsiz olarak tanımladığı bu eseri yeniden sinemalarda gösterilecek hale getirmek için çalışıyor.
Great Big Story tarafından paylaşılan videoda Ed Glaser daha önce böyle bir filme denk gelmediğini, karşılarında görsel olarak çok farklı ve canlı bir yapım olduğunu dile getiriyor. Dünyayı Kurtaran Adam’ı restore etmeyi de bu sebeple kendine görev edindiğini öğreniyoruz.
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