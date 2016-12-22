"Dünyayı Kurtaran Adam" restore ediliyor [Video]

Başrolünde Cüneyt Arkın‘ın yer aldığı Dünyayı Kurtaran Adamdünyanın geri kalanı tarafından Türk Star Wars‘u olarak biliniyor. Sinema tarihinin en kötüleri arasında gösterilen bu yapımın son kopyası film tarihçisi Ed Glaser tarafından restore ediliyor.

Yeşilçam sineması uzunca bir süre popüler yabancı filmlerin yerli versiyonlarını izleyicilerle buluşturdu. Bunların arasında Dünyayı Kurtaran Adamı saymak da mümkün.

Konusu Star Wars‘la benzerlikler taşıyan film aynı zamanda A New Hope‘dan alıntı sahneler de barındırıyor. Hollywood yapımlarının “uyarlanan” versiyonlarını bulma konusunda uzmanlaşan Ed Glaser da Dünyayı Kurtaran Adam’ın son kopyasını bulmayı başardı. Şimdi eşsiz olarak tanımladığı bu eseri yeniden sinemalarda gösterilecek hale getirmek için çalışıyor.

Great Big Story tarafından paylaşılan videoda Ed Glaser daha önce böyle bir filme denk gelmediğini, karşılarında görsel olarak çok farklı ve canlı bir yapım olduğunu dile getiriyor. Dünyayı Kurtaran Adam’ı restore etmeyi de bu sebeple kendine görev edindiğini öğreniyoruz.