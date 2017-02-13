Durduran: “Güney Kıbrıs’ta alınan karar milliyetçi idealleri körükledi”

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Dış İlişkiler Sekreteri Alpay Durduran, Güney Kıbrıs’ta mecliste alınan kararın milliyetçi idealleri körüklediğini vurguladı.

Durduran, Güney Kıbrıs’ta milli yönetim olmasına rağmen demokrasinin hâlâ korkuyu kaldırmadığını, AB üyeliği ve yabancı garantisinin de buna yardım etmediğini belirtti.

1950’deki referandum diye karar altına alınan durumun yasal değil tek yanlı sivil bir girişim olduğunu ve sonucunun acı verdiğini kaydeden Durduran, tarihi olayların ibret ve ders almak için değerlendirilmesi gerektiğini ancak şimdi bunun ibret için değil kutlamak için karara bağlamanın anlamlı olduğunu belirtti.

Durduran YKP Basın Bürosu aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada Güneydeki Temsilciler Meclisi kararını değerlendirdi.

Durduran, Kıbrıslıların azınlık-çoğunluk demeden temel kararları alması ve dış dünyayla ilişkisini ve bağlarını unutmadan hareket etmeyi öğrenmesi gerektiğini ifade etti.

Kıbrıs’ın nihai bölünmesini sağlayacak gelişmeleri engellemenin ancak görüşmelerle, BM kararlarına göre yeni bir düzen getirmeye çalışmakla elde edilebileceğini belirten Durduran, bunun önemini tüm Kıbrıslıların anlaması gerektiğini, anlamazsa çözümün de bulunamayacağını savundu.

Durduran şöyle devam etti:

“BM karşılıklı kabul edilebilir yeni bir düzenle Kıbrıs birleşsin kararını oy birliği ile almıştır. Bunu sağlamak için yapılan görüşmeleri baltalamak ve kabulü olanaksız önerilerle çözümü engellemek oy veren ülkeler için ayıptır. Sizin yönetiminiz de bu başarısızlığın sorumlusudur. Onları hesaba çekin. Çekmezseniz milletinizi maceralara sürüklenme olasılıklarına karşı korumayan bir milliyetçi olursunuz.”