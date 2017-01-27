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  3. Durduran: "KKTC'de başkanlık yozlaşmaya açık bir rejim olur"
Durduran: "KKTC'de başkanlık yozlaşmaya açık bir rejim olur"

Durduran: "KKTC'de başkanlık yozlaşmaya açık bir rejim olur"

YKP Yürütme Kurulu üyesi Alpay Durduran, KKTC için başkanlık sisteminin yozlaşmaya açık olduğunu söyledi.

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YKP Yürütme Kurulu üyesi Alpay Durduran, KKTC için başkanlık sisteminin yozlaşmaya açık olduğunu söyledi.

Durduran yaptığı yazılı açıklamayla, başkanlık tartışmalarını değerlendirdi.

Başkanlığın parlamenter sistemden daha çok istikrar vaat ettiğini iddia edenlerin yanıldığını savunan Durduran, başkanlığın iddia edildiği gibi denetimsiz olmadığını fakat KKTC’de hukukun üstünlüğü çok zayıf olduğundan çalışmayacağı görüşünü bildirdi.

Gücün hukuktan ve halkın desteğinden geldiğini, halkın desteğinin seçimde oy kullanmakla sınırlı olmadığını, her an etkili olduğunu kaydeden Durduran, “Bizim seçim dışında etkili olacak kurumlarımız çalışmadığı için ucuz halkçılık ve partizanlıkla seçimi kazanma şansı olur ve her şey yozlaşır. Başkanlık rejimi de en yozlaşmaya açık rejimdir” ifadelerini kullandı.

Durduran, halkı, “rejimi demokratik hukuk devleti haline getirmek isteyenlere güç vermeye” çağırdı.

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