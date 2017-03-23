Dursun: “Örek'in yaşamı boyunca verdikleri hizmetler hep yüreklerde yaşatılacak”
UBP Genel Sekreteri Oğuz Dursun, Cumhuriyet Meclisi eski başkan ve başbakanlardan merhum Osman Örek’in hizmetlerinin yüreklerde her zaman yaşatılacağını söyledi.
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuz Dursun, Cumhuriyet Meclisi eski başkan ve başbakanlardan merhum Osman Örek’in hizmetlerinin yüreklerde her zaman yaşatılacağını söyledi.
Oğuz Dursun, Osman Örek’in ölümünün 18’inci yıldönümü vesilesiyle yaptığı açıklamada, “Bu günlere ulaşmamızda Dr. Fazıl Küçük, Rauf Raif Denktaş, Osman Örek isimlerinin yaşamları boyunca verdikleri hizmetler hep yüreklerde yaşatılacak, açtıkları aydınlığa giden yol kararlılıkla izlenecektir” dedi.
Dursun, Kıbrıs Türk halkının, geçmişin acı deneyimlerini bir kez daha yaşatabilecek her türlü girişime karşı dik duruşunu kararlılıkla sürdüreceğine inandığını söyledi.
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