Durumdan onlar da rahatsız

Yeni Bakış, Cumhuriyet Meclisi çatısı altında görevlerini sürdüren halkın vekillerine ülke gündemine ilişkin düşüncelerini sordu. Sokaktaki insan gibi milletvekillerinin de gündemi ülkedeki ekonomik darboğaz ve önüne bir türlü geçilemeyen ölümlü trafik kazaları ve yarım asırı bulan Kıbrıs sorunu.

CTP Milletvekili Akansoy: “Düşen gelir düzeyi kaos halini aldı”

CTP Milletvekili Asım Akansoy, ülkede büyük bir ekonomik krizinin olduğuna dikkat çekerek, mutlaka masaya yatırılarak dar gelirli ve asgari ücretli kesimlerin rahatlatılması yönünde tedbir alınması gerektiğini belirtti. Akansoy, bu konuda hükümeti gerekli katkıyı yapmaya hazır olduğunu ifade ederek, bu konuda bugüne kadar mantıklı bir açıklamanın yapılmadığını kaydetti. Akansoy, ülkede yaşamın tamamen borç üzerine kurulu olduğunu belirterek, vatandaşın neredeyse bankaların kapısında beklemekte olduğunu söyledi. Bu sürdürülemez ekonomik durum karşısında ciddi tedbirler alınması için gerekli her türlü adımın atılması gerektiğini belirten Akansoy, vergi sisteminde değişiklik yapılabileceğini kaydetti. Akansoy, vatandaşın alım gücünün düşmesinin en önemli gündem maddesi olduğunu belirterek, devletin bir yandan sağlık ve eğitim gibi temel sosyal hakları verimli bir şekilde hayata geçmesi yönünde tedbir almadığını kaydetti.

“Devlet insanları özel sektöre bıraktı”

Akansoy, devletin insanları özel sektörün eline bırakarak, gelir düzeyini artırma yönünde önlem alınmadığını belirtti. Akansoy, gelir düzeyinin azalmasının ciddi bir kaos haline döndüğüne dikkat çekerek, ülkenin en önemli bir diğer konusunun ise Kıbrıs sorunu olduğunu kaydetti. Söyleneceklerin söylendiğini, her iki tarafın da görüşlerini ortaya koyduğuna dikkat çeken Akansoy, bu konuda hassasiyetlerin üst düzeyde olduğunu söyledi. Akansoy, iki liderin artık buluşma zamanının geldiğini belirterek, sorunun Kıbrıs Türk toplumunun adadaki varlığıyla ilgili bir durum olduğunu kaydetti.

UBP Milletvekili Tatar: “Reformlar hayata geçmeli”

UBP Milletvekili Ersin Tatar ise, ülke gündeminin başında reformların geldiğini belirterek, hükümetin bunları gerçekleştirmek için çalıştığını söyledi. Tatar, çalışmaları desteklediğini, ancak bunların ciddi anlamda ve derinlikli olarak çok iyi yapılması gerektiğinin altını çizdi. Tatar, reformların Meclis’e havale edilmesi durumunda komitelerden geçebilmesi için incelendikten ve araştırıldıktan sonra tamamlanması gerektiğini kaydetti. Tatar, bazı konularda çalışmaların henüz son noktaya gelmediğinin görülmekte olduğunu belirterek, siyasi iradeye, hükümete bürokratların da destek olması gerektiğini söyledi. Tatar, “Çok çalışılması gerekir ki birçok yasa Meclis’ten süratle geçebilsin” dedi.

Bağımsız Milletvekili Çakıcı: “Zarar etmeden yeni bir hava alanına ihtiyaç var”

Bağımsız Milletvekili Mehmet Çakıcı da, ülkenin gündeminin işsizlik ve ekonomik sorunlar ve Ercan Hava Alanı olduğunu söyledi. Çakıcı, Ercan Hava Alanı ile ilgili 11 milyon 250 bin dolarlık denetleme konusunda mecliste komite oluşturulduğunu belirterek, konuyla ilgili soruşturma talebinde bulunduklarını ve Ercan’da çok ciddi sorunların olduğunu belirtti. Çakıcı, Ercan Hava Alanı’nın ihalesi, ihalenin denetlenmesi, devletin gelir kaynaklarını alıp almamasıyla ve hava alanının denetlenmemesiyle ilgili ciddi sıkıntıların olduğunu kaydetti. Çakıcı, Ercan’da ortakların kavgalı olunduğunu ve inşaatının yeteri kadar denetlenmediğinin açıkça görüldüğünü söyledi. Çakıcı, ülke gündemine bakıldığında bu noktada çok ciddi sorunların görülmekte olduğunu ifade ederek, “başka bir ülkede olunsaydı Ercan Hava Alanı’nın kapatılması dahi gündeme gelebilirdi” diye konuştu. Çakıcı, devletin zarar etmeden yeni bir hava alanına ulaşılması gerektiğini ifade ederek, gelir ortaklığını bu bağlamda hak edilir bir şekilde elde etmesi gerektiğini kaydetti.

UBP Milletvekili Gürçağ: “Halkın gündemi ile siyasetin gündemi aynı zeminde olmalı”

UBP Milletvekili İzlem Gürçağ da , halkın gündemi ile siyasetin gündeminin aynı zeminde ve aynı kavşakta birleşmesi gerektiğini belirterek, halkın refah düzeyinin yukarılara çıkılmasını istediğini, bunun en doğal hakkı olduğunu söyledi. Gürçağ, siyasetçinin gündeminin ise halkın refah düzeyini yukarıya çıkarmak olduğunu kaydetti. Gürçağ, halkın siyasetçiyi meclise bu beklenti ile seçip gönderdiğini ifade ederek, “bizim de hizmet etmek boynumuzun borcudur” dedi. Gürçağ, şunları söyledi, “Bu hizmetler ne kadar yerine getiriliyor? Bana göre şu anda beklenilen düzeyde değildir. Hedefimiz var olan düğümleri çözmektir. Düğüme düğüm katmak değildir. Bugünkü refah düzeyini üzülerek söylemek isterim ki istenilen seviyede değildir. Çok daha fazla efor sağlamak gerekir. Halkın ihtiyacına cevap verecek olan projelerin hayata geçirilmesi gerekir”

Halkın alım gücünün hızla düştüğünü ifade eden Gürçağ, ülkedeki her şeyin dövize endeksli olduğunu belirterek, eskiden ailede tek kişinin çalışması yeterli iken şimdi iki kişinin çalışmasının dahi yetmediğini kaydetti. Gürçağ, “Ülkedeki ekonomik sıkıntı çok fazla” diye konuştu.

DP Milletvekili Arabacıoğlu: “Geçim derdi vatandaşı meşgul ediyor”

DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu ise, seyrüsefer affıyla ilgili uygulamanın dün başladığını, Bakanlar Kurulu’nun ise, sigortalar ile ilgili aldığı kararların gündem olduğunu söyledi. Arabacıoğlu, vatandaş açısından bakıldığında en önemli gündemin geçim derdi ve hayat pahalılığı olduğunu belirtti. Arabacıoğlu, son günlerde ölümlü trafik kazalarının arttığına dikkat çekerek, üzüntü veren bu konuların da ülke gündemini oluşturduğunu söyledi.

CTP Milletvekili Özgür: “Ekonomi ve maliye politikaları açısından kritik bir yıl”

CTP Milletvekili Birikim Özgür de, sağlıktaki sorunların ülke gündemini oluşturduğuna dikkat çekerek, sağlık sistemindeki tartışmaların 1 Ağustos’ta mahkeme kararıyla birlikte nasıl şekillendirileceğine yönelik ciddi sorgulamalar olduğunu kaydetti. Özgür, iki gün önce Şubat ayı enflasyonunun 1,4 olarak açıklandığını anımsatarak, yıllık enflasyonun yüzde 13’ün üzerine çıkmakta olduğunu belirtti. Özgür, 2014-2016 aralığındaki enflasyon oranlarının iki katına çıkıldığını söyledi. Özgür, bu yıl içinde devlet harcamalarının ciddi şekilde artacağını belirterek, yurttaşın alım gücünün ise daha fazla azalacağını kaydetti. Özgür, ekonomi ve maliye politikaları açısından çok kritik bir yıl içinde olunduğunun altını çizerek, mali disiplinden vazgeçmeksizin yapısal reformlara odaklanmak gerektiğine vurgu yaptı. Türkiye’nin sunduğu kredileri etkin ve verimli bir şekilde kullanılması gerektiğini söyleyen

“Hükümette niyet yok”

Özgür, bütçenin neredeyse tamamının maaş ödemeleri için kullanıldığını kaydetti. Özgür, ekonomiyi büyütmek için yapılması gerekenlerin Türkiye’nin desteği ile gerçekleştiğini belirterek, söz konusu desteği etkin kılabilmek açısından yapısal reformlara odaklanmanın şart olduğunu söyledi. Özgür, yapısal reformların hizmet kalitesini artıracağına dikkat çekerek, hükümetin sorunlara daha çok geçici çözümler getirmeye çalıştığının gözlemlendiğini belirtti. Özgür, şunları söyledi, “Sağlıktaki sorunları aşmaya çalışırken nasıl sağlık hizmetlerinin kalitesini artırırız sorusuna cevap vermekten ziyade kamudaki doktorların maaşlarını artırarak çözüm bulma çabası içine girildi. Bu da hem mali disiplini bozabilir hem de bütünlüklü bir çözüm bulunamazsa bir işe yarayamayabilir. Doktorlar dahi bundan hoşnut olmayabilir. Ve her alanda benzer sıkıntılar söz konusudur. Çözüm yolu kamu bütçesinden daha fazla kaynak harcamak değildir. Çözüm, bütün alanlarda sürdürülebilir yapılar oluşturmaya odaklanmaktır. Hükümette pek bu yönde bir niyet görülmüyor”

TDP Milletvekili Angolemli: “Kıbrıs sorunu hala gündemin ilk sırasında”

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli ise, ülke gündemini oluşturan konuların başında Kıbrıs sorunu geldiğine dikkat çekerek, ziyaret ettiği yerleşim birimlerinde vatandaşın ilk sorduğu sorunun, “Kıbrıs sorunu ne olacak?” olduğunu söyledi. Angolemli, Kıbrıs sorunundan sonra son zamanlarda artan trafik kazalarının gündemi meşgul ettiğini ifade ederek, trafik sorununun pahalılığın üzerine geçtiğini belirtti. Angolemli, herkesin bu konuda hükümetten önlem almasını beklediğini belirterek, şöyle devam etti, “Her ne kadar Sayın Bakan Kemal Dürüst sürücüleri suçlasa bile halk daha ziyade hükümetin önlem almadığını düşünüyor. Önlem alınmadığı için sürücülerin hata yapmasına yardımcı olunuyor”

Döviz kurundaki hareketlilikten dolayı pahalılığın da vatandaşın gündemi arasında yer aldığını belirten Angolemli, vatandaşın alım gücünün çok fazla düştüğünü söyledi. Angolemli, ekonomi de olsa trafik sorunu da olsa Kıbrıs sorununun hala gündemin ilk sırasında olduğunu belirtti.

CTP Milletvekili Şahali: “Ekonomide toparlanmaya yol açacak hiçbir tedbir alınmıyor”

CTP Milletvekili Erkut Şahali de, trafikte yaşanan terörün toplumu derinden sarstığını belirterek, denetim eksikliği ve caydırıcı tedbirlerin olmamasından dolayı trafik kazalarının bugün ülkenin en önemli sorunu halini aldığını kaydetti. Şahali, trafikte yaşanan kayıpların toplumu derinden sarstığını ve psikolojisini olumsuz etkilediğini belirtti. Şahali, yaşadığımız coğrafyanın her geçen gün biraz daha güvensiz ve belirsiz bir hal aldığını ifade ederek, Kıbrıs sorununun da hala gündem olmaktan çıkamadığını söyledi. Çözümsüzlüğün Kıbrıslı Rumları da Türkleri de normalden çok daha fazla etkilediğine dikkat çeken Şahali, Kıbrıs sorununun çevre ülkelerde meydana gelen olayların da etkisi altına girildiğini belirtti. Şahali, Kıbrıs müzakerelerine yeniden başlanarak masanın yeniden kurulması gerektiğini söyledi. Şahali, BM’nin bu konuda yoğun çabasının olduğunu ifade etti.

“Hükümet pansuman tedbirler alıyor”

Şahali, ekonomik sorunların da ülke insanının önemli gündem maddeleri arasında yer aldığını belirterek, hükümetin pansuman tedbirlerle toplum içinde belli başlı kesimlerin ekonomik olarak rahatlamasına dönük tedbirler aldığını belirtti. “Bu yaşanan çıkmazı daha da derinleştiriyor” diyen Şahali, şöyle devam etti, “Sadece kime müdahale ediyorsa onun rahatlamasını hedefleyen hareketleriyle hükümet hem adaleti hem dengeyi toplumda koruyor. Ekonomide toparlanmaya yol açacak hiçbir tedbir alınmıyor. Bu da son derece sıkıntılı bir durumdur”