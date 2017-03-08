Gamze Pir Baykur

Geçitkale’de 3 Aralık 2015 tarihinde meydana gelen ve 24 yaşındaki Arif Ummak’ın ölümüyle sonuçlanan iş kazası ile ilgili olarak “Adli Ölüm Tahkikatı” duruşmasına Mağusa Hukuk Mahkemesi’nde dün de devam edildi. Kıdemli Yargıç Ayşen Toroslu huzurunda görüşülen duruşmada İddia Makamı adına hazırda bulunan Savcı Serhan Bundak dünkü oturumda 2 polis memurunu tanık olarak dinletti. “Adli ölüm tahkikatı” duruşmasına devam edilmek üzere dava 17 Mart tarihine ertelendi. 17 Mart tarihinde devam edilecek duruşmada ise ölüm olayının en önemli tanığı olarak görülen Erkan Yılmaz’ın dinlenmesi bekleniyor.

Duruşma 17 Mart tarihine tehir edildi...

Mağusa Hukuk Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Ayşen Toroslu, “Adli Ölüm Tahkikatı” duruşmasına devam edilmek üzere davayı 17 Mart tarihine tehir etti. 17 Mart tarihindeki oturumda ise davanın en önemli tanıklarından Erkan Yılmaz’ın dinlenmesi bekleniyor.