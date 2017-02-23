Duruşma 6 Mart’ta

Hüseyin Çiçek

Gazimağusa’da 22 Kasım 2015 tarihinde işlenen Tevfik Uzunoluk cinayetinin sanığı Tevfik Utku Polat’ın yargılanmasına yakın bir zamanda başlanacak. Davanın dünkü celsesinde İddia Makamı Başsavcılık adına davayı yürüten Savcı Ergin Atıcı, sanık aleyhine getirilen taammüden adam öldürme davası ile ilgili tutumlarını netleştirmek için mahkemeden süre talep etti.

Sanık avukatı İbrahim Demirtaş da taammüden adam öldürme suçunu kabul etmeyeceklerini belirterek tehir talebine itiraz etmedi. Gazimağusa Ağır Ceza Mahkeme Heyeti Başkanı Kıdemli Yargıç Melek Esendağlı, duruşmayı, itham edilmek üzere 6 Mart 2017 tarihine ertelediğini açıkladı.