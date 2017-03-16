Dürüst: "Akıncılar yolunun bir an önce hizmete girmesi için çabalıyoruz"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Ercan- Akıncılar köyü arasında devam eden yol çalışmalarını inceledi, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre Bakan Dürüst, Bakanlık yetkililerinin de katıldığı inceleme ziyaretinde, çalışmalar hakkında açıklamalarda da bulundu.

Akıncılar köy yolu yapım çalışmalarını yerinde incelemek adına, Bakanlık teknik personeli ile birlikte bu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Dürüst, “hava şartlarının çalışmaların sürdürülebilmesi için daha müsait olduğu bir mevsime girmemiz ile birlikte, çalışmalar daha da hızlanmıştır” dedi.

Akıncılar köyü yolu ihalesi içerisinde dere deplasesinin inşasının da olduğunu belirten Bakan Dürüst, köprünün bitmesi ile birlikte yaklaşık olarak 5 km’lik yeni Akıncılar yolunun asfaltlama çalışmalarına geçilerek, kısa süre içerisinde tamamlanacağını söyledi.

Bakan Dürüst, yol yapım çalışmaları çerçevesinde 1 Km’lik Kırklar Köyü yolu ve bir adet de dönel kavşağın (çember) bulunduğunu söyledi.

Dürüst, yolun bir an önce tamamlanarak hizmete girmesi için çaba sarf ettiklerini de kaydetti ve Ercan Havalimanı inşaatının tamamlanması ile Akıncılar yolunun öneminin daha da hissedileceğini dile getirdi.

Dürüst, artık Akıncılar köyü halkının evlerine diledikleri vakitte, diledikleri gibi, kimlik göstermek zorunda kalmadan gidebileceklerini de ifade etti.