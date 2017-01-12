Dürüst: "Cenevre'den ne karar çıkarsa çıksın Türkiye'nin garantisi vazgeçilmezdir"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Cemiyeti Genel Başkanı Rüşat Aydoğan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kıbrıs Türkü’nün özgürlük ve mücadele lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anma programlarına katılmak için ülkede bulunduklarını belirten Dernek Başkanı Rüşat Aydoğan, KKTC halkının her zaman yanında olduklarını, geçişmişten bugüne çalışmalarını yakından takip ettikleri Bakan Dürüst’e milli davaya sahip çıkması ve ülkesine yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkürlerini sunmak istediklerini söyledi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Aydoğan, Kıbrıs’ın tüm Türk dünyası için çok önemli bir devlet olduğunu vurguladı ve Türkiye ile Kıbrıs üzerinde büyük oyunlar oynandığını savundu.

DÜRÜST

Bakan Dürüst de konuşmasında, “Buraya verdiğiniz önem Türklük ruhuna varlığına bir katkıdır” diyerek “KKTC halkına sahip çıkmak adına kendi imkânlarınızla siyasal ve sosyal bir mücadele veriyorsunuz. Sizlere çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Cenevre’deki görüşmelere de işaret eden Dürüst, Cenevre’de ne karar alınırsa alınsın Türkiye’nin etkin garantisinin önemli olduğunu ifade etti.

Dürüst,“Çözüm arayışı her zaman olmalıdır. Barışçıl yaşam için bu şart. Tek varlığımız olan Anavatanımızı uzaklaştırmayı içermemelidir. TC devleti güçlü olmak zorundadır. Türkiye ne kadar güçlü olursa biz de o kadar huzurlu rahat oluruz. Biz Anavatansız yaşayamayız” dedi.

“Dileğim Cenevre görüşmelerinin bir çözüme kavuşturulmasıdır” diyen Bakan Dürüst, gerçek huzura gerçek güvene hizmet edecek ve karşılıklı hakların gasp edilmeyeceği, tarihe sahip çıkacak bir anlaşma arzuladığını dile getirdi.