Dürüst: "Değişen şartlara uygun yasal düzenlemeler kaçınılmazdır"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Osman Amca başkanlığındaki Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği yetkililerini kabul etti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda gerçekleştirilen kabulde, Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği adına Başkan Amca,Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği Yasa tasarısının, bir an önce yasalaşarak yürürlüğe girmesi konusunda Bakan Dürüst’ten destek istedi.

Kabulde konuşan Bakan Dürüst, Kıbrıs Türk inşaat taşeronlarının, KKTC ekonomisine büyük katkılar sağladığını belirterek, ülkede gelişen eğitim ve turizmin yansımaları olarak, inşaat sektöründeki artışın yadsınamaz büyüklükte olduğunun altını çizdi.

“İnşaat taşeronlarımızın geçmişteki durumu ile bugünkü durumu arasında büyük farklar vardır. Gelişen ve değişen dünya ve ülke koşullarına uygun yasal düzenlemelerin yapılması artık kaçınılmazdır” diyen Bakan Dürüst, “bu sadece taşeronlarımız açısından değil, zaman içerisinde eksik bırakılmış yasal mevzuatların, süratle tamamlanması gereklidir” dedi.

Bakan Dürüst, Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği yetkilileri ile birçok kez bir araya gelerek, yasal düzenlemeler konusunda çalışmaların yapıldığını, yapılan tasarının Bakanlar Kurulu ve ardından Meclis komitelerinde görüşülmek üzere gönderildiğini belirterek, bundan sonraki süreçte de, tasarının bir an önce yasalaşması ve yürürlüğe girmesi için gerekli girişimleri başlatacağının altını çizdi.

Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği Başkanı Osman Amca’da kabulde yaptığı konuşmasında, Bakan Dürüst’ün büyük katkıları ile yasa tasarısının Meclis’e geldiğini ancak bir türlü yasalaşmadığını belirterek, “Bakan Dürüst’ün sayesinde yasa tasarımız bu noktaya gelmiştir. Şimdi, bir an önce tasarının yasalaşması için kendisinden bir kez daha yardım istiyoruz” dedi.