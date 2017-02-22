Dürüst: "Ercan inşaatında kaçak işçi çalıştırıldığı iddiaları gerçek değil"

Raif Uzkan

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Ercan Havalimanı’nın yeni terminal binası inşaatında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Dürüst’e ziyaret ve incelemeleri sırasında Bakanlığa bağlı dairelerin müdürleri de eşlik etti.

Dürüst incelemeleri sonrası basına yaptığı açıklamada, ekibi ve çalışma arkadaşlarıyla birlikte inşaatı yerinde görmek ve hangi aşamada olduğunu kamuoyuyla paylaşmak için ziyareti gerçekleştirdiğini kaydetti.

Dürüst, şeffaf şekilde basının da merakını gidermek adına düzenledikleri ziyarette, 17-18 Ekim’de Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’la temelini attıkları binanın ortaya çıktığını ve işlerin yolunda, hızlı ve kaliteli şekilde gittiğini gördüklerini söyledi.

“ÇİFT PİST OLACAK”

Ercan’ın KKTC’nin dünyaya açılan penceresi olduğuna da işaret eden Bakan Dürüst, yeni terminal binasının 180 bin metrekare alanla açılmış olacağını, 2 bin 660 metrelik pistin uzunluğunun 3 bin 300’e çıkarılıp, ikinci ve yeni yapılacak pistin 3 bin metre olacağını kaydetti.

Apron seviyesinin 1 kilometre uzunlukta ve 180 metre genişlikte olacağını da ekleyen Dürüst, yüklenici firma ve yerel koordinatöre yoğun ve titiz çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Dürüst, ters giden bir durumda bununla ilgili cezai yaptırımı uygulayacak olanın da doğru yapılan işleri takdir edecek kişinin de yine kendisi olduğunu ifade etti.

Hükümetle alâkalı bütçeyi ilgilendiren iki küçük sorunun halen var olduğunu ve bunların da çözüleceğini söyleyen Bakan, inşaat alanında kaçak işçi çalıştırıldığı yönündeki söylemlerin doğruyu yansıtmadığını gerekli denetimlerin 15 günde bir olmak üzere yapıldığını anlattı.

“2018’İN İKİNCİ YARISI AÇARIZ”

“Dökülen betonun her santimetresi kontrol altındadır” diyen Dürüst, inşaatın bu noktadan sonra daha hızlı ilerleyeceğini, 45 bin metrekare otopark, 128-130 bin metrekare terminaliyle 2018’in ikinci yarısında TC yetkilileriyle birlikte yeni terminal binasının açılışının yapılacağını bildirdi.

SORULAR

Dürüst bir soruya karşılık, Ercan’da yaşanan grevlerin bazı yasal düzenlemelerle aşıldığını ve uzun zamandan beri burada grev yaşanmadığına dikkati çekti.

Türkiye’den işçi, usta ve ekipman getirilmesi konusundaki soruyu da yanıtlayan Bakan Dürüst, ehil insan bulunamaması halinde bunun dışarıdan getirilmesi için İnşaat Encümeni ve Bakanlar Kurulu’nun gerekli izinleri verebileceğini, bu yönde İnşaat Encümeni içerisindeki ekonomik örgütlerin de kararı bulunduğunu anlattı.

Dürüst, bunun gecikmeleri önleyici etkisi olduğunu, bir an önce Ercan terminalinin hayata geçirilerek, hem siyasi, hem ekonomik hem de sosyal faydalarını KKTC’ye kazandırmak istediklerini açıkladı.

İnşaat alanına mahkeme tarafından konulan ara emirlerinin sorulması üzerine Dürüst, bu sorunların çözüm aşamasında olduğunu ve çok kısa sürede çözümleneceğini dile getirdi.

Dürüst söz konusu ara emirlerinin binanın yapımında hiçbir engel teşkil etmediğini kaydederek, göreve geldiği günden itibaren Başsavcılık ve Başbakanlıkla hareket ettiğini ve bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğini sözlerine ekledi.