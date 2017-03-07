Dürüst: "Ercan'da ciro paylaşımı devletin en ciddi gelir kaynağı olacak"

Emir Ertorun

CTP Gazimağusa Milletvekili Ferdi Sabit Soyer de, “Hava Ulaşımı, Haberleşme ve Ekonomik konulardaki gelişmeler” konulu güncel konuşmasına, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlayarak başladı.

Soyer, Ercan Havalimanı’nda gelir paylaşımı takibinin veya bu gelir paylaşımının başlatılıp başlatılmadığını sorarak, ciro paylaşımının önemine işaret etti ve devletin kayıp yaşamaması için ciro paylaşımı konusunun titizlikle ele alınmasını istedi.

17 Şubat’ta sürenin dolduğunu ancak ciro paylaşımıyla ilgili bir açıklama olmadığını ifade eden Soyer, bunun hayati bir konu olduğuna ve gerekli adımların atılıp açıklama yapılması gerekliliğine değindi.

Haberleşmede yüzde 10’luk zam yapıldığını ancak bunun bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre 1 aylığına ötelendiğini kaydeden Soyer, bugün itibariyle bu konudaki son gelişmenin ne olduğunu bilmediğini ifade etti. Soyer, 3. operatör konusunun da belirsiz olduğunu kaydetti. Telefon Dairesi ile ilgili açıklamaları da değerlendiren Soyer, kamu-özel ortaklığının gerçekleşebilmesi için de yasalarda değişiklik yapılması gerekliliğine değindi.

Soyer, 4,5 G ile ilgili ihale konusunda da yasal düzenlemelerin şart olduğunu belirterek, yasal düzenleme yapılmazsa 3. operatörün ülkeye gelmesinin zor olduğunu, bunun da ülkede geleceğe tekelleşme getireceği uyarısında bulundu.

DÜRÜST: “CİRO PAYLAŞIMI DEVLETİN EN CİDDİ GELİR KAYNAĞI OLACAK”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst de, Ercan Havalimanı’nda ciro paylaşımının, imzalanan anlaşmaya göre 17 Şubat itibariyle başladığını, bu paylaşımın yılda 3 kez yapılacağını ve Maliye Bakanlığına bu ücretin yatırılacağını kaydetti.

Sayıştay’dan da bu devletin ciddi bir gelir kaynağı olacak ciro paylaşımı konusunda bir sıkıntı yaşanmaması için destek istediğini ifade eden Dürüst, bu konuda detaylı bilgilendirme alıp kamuoyu ve Soyer’e özel olarak bilgi vereceğini söyledi.

Dürüst, bu konuda hassasiyetlerinin yüksek olduğunu ve toplumun da ne kadar ciro paylaşımına gidildiğiyle ilgili bilgi alma hakkı olduğunu kaydetti.

Haberleşmeyle ilgili yürütülecek tüm işlemlerin ise Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu tarafından rekabet anlayışının artırılması kapsamında yürütüleceğini, 4,5G ile ilgili ihale süreci çalışmalarının da başlatıldığını ifade eden Dürüst, bu yöndeki Bakanlar Kurulu kararlarını anımsattı.

Dürüst, Telefon Dairesi’nin yeniden yapılandırılması sürecinde Özelleştirme Yasası’nın da çalışanları koruma altına aldığını, tüm bunları kamuoyu gündemine taşıma amaçlarının halka daha kaliteli hizmeti götürmek için olduğunu söyledi.

Haberleşmede 9,8’lik fiyat artışı konusuna da değinen Dürüst, şu an için bu zammın durdurulduğunu ancak firmaların, uzlaşı bulunmazsa yasal haklarını elinde bulundurdukları yönünde bildirim yaptığını kaydeti. Dürüst, bu konuda en makul ücretlendirme için çalışmaların sürdüğünü işaret etti.

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TATAR: “KADINIMIZA SAHİP ÇIKMALIYIZ”

UBP Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar da, “son ekonomik gelişmeler” ile ilgili konuşmasında, CTP Milletvekili Ferdi Sabit Soyer’in genel ekonomiye ilişkin açıklamalarının önemli olduğunu söyledi. Tatar, bu yönde atılacak adımların ülkenin geleceğini ilgilendirdiğini, o yüzden Şubat 2017 itibariyle başlayan ciro paylaşımının yakından takip edilmesinin önemine vurgu yaptı.

Tatar, bu ciro paylaşımının doğru bir mevzuat çerçevesinde tüm ilgili tarafların katılımıyla nasıl olacağının belirlenmesi gerektiğini ifade ederek, ilgili firma ile oturup çalışılacak bir komitenin gerekliliğine işaret etti.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü de kutlayan Tatar, bugün yaşamını yitiren Kamran Aziz’i rahmetle andı. Tatar, kadınların ülke, toplum ve ev yaşamına yaptığı katkılara ve kadının önemine vurgu yaptı.

Kadınların genel yaşamda takdir edilecek bir yerde bulunduğuna işaret eden Tatar, kadınlara sahip çıktıklarını vurguladı. Kadınların haberlerde toplum önünde özel hayata girecek şekilde mağdur edilmesinin yanlış olduğunu kaydeden Tatar, bu konuda Meclis’te bir çalışma yapılması durumunda destek vereceğini belirtti.