Dürüst Gazimağusa Telekomünikasyon, Karayolları ve Posta Daireleri’ni ziyaret etti

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Gazimağusa Telekomünikasyon, Karayolları ve Posta Dairelerini ziyaret etti; taşımacılık sektörü temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Bakanlığından verilen bilgiye göre, Dürüst ziyaretlerde taşımacılık sektörü temsilcileri ile bir araya gelerek, sektörün sorunları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Telekomünikasyon Dairesi’ne yaptığı ziyarette Dürüst, dairenin yeniden yapılanması kararı ile ilgili olarak, personele bilgiler verdi ve personelin görüşlerini dinledi.

Dürüst, Telekomünikasyon Dairesi’nin, Kıbrıs Türk halkına hak ettiği kaliteli hizmeti sunabilmek ve çağın yeniliklerini KKTC halkı ile buluşturabilmek için yeniden yapılandırılması kararı alındığını, bunun özelleştirme değil, gelir paylaşımı olduğunu söyledi. Dürüst, Telekomünikasyon Dairesi’nin yeniden yapılanmasının çalışanların haklarına dokunmaksızın gerçekleştirileceğini de belirtti.

Dürüst, çalışanlar ve ilgili sendikayla birlikte, yapılanmanın şeklini belirleyeceklerini de kaydetti.

Gazimağusa Karayolları Dairesi’ni ziyaretinde de Dürüst, çalışanlarla sohbet etti, eksikler ve ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı.

Gazimağusa Posta Şubesi’nde incelemelerde bulunan Dürüst, personelle tek tek sohbet ederek, çalışmalar ve ihtiyaçlar hakkında bilgiler aldı.

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜ TEMSİLCİLERİYLE KAHVALTI…

Dürüst Gazimağusa’da taksiciler, otobüs işletmecileri, kamyon taşımacıları, minibüs işletmecilerinden oluşan yaklaşık 30 kişilik sektör temsilcisiyle de kahvaltıda bir araya gelerek, sektörün sorunları ile ilgili bilgiler aldı, sektör temsilcilerinin sorunlarını dinledi.

Burada sektör temsilcilerine yönelik olarak bir konuşma yapan Bakan Dürüst, sektörün sorunlarını, Bakanlık icraatları ile ilgili olarak öneri ve telkinlerini dinlemek amacı ile böylesi samimi bir ortamda bir araya gelmenin verimli olacağına inandıklarını dile getirdi.

Bakan Dürüst, taşımacılık master plan çalışmalarının tamamlandığını ve önümüzdeki Bakanlar Kurulu toplantısına sunulacağını belirterek, taşımacılık sektörü ile ilgili olarak yaklaşık 40 seneden bu yana atılacak olan en büyük adım olduğunu belirtti.