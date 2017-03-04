Dürüst: "Geç kalınmış hizmetler ne ise adım atmak görevimizdir"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, bölgelerdeki sorunları yerinde dinlemek için ziyaretler gerçekleştiriyor.

Bakan Dürüst, bu çerçevede bugün Yılmazköy halkı ile buluştu.

Yılmazköy Spor Klübü Örgüt Başkanı Zafer Sukuşu, Bakan Dürüst’ü Yılmazköy’de görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve sorunlarla ilgili bilgi aktardı.

Yılmazköy Muhtarı Mehmet Üçöz de, bakan Dürüst’e Yılmazköy halkının sorunlarına gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür etti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst ise, her hafta bir yerleşim birimini ziyaret ettiklerini ve sorunları dinlediklerini anlattı.

Yılmazköy’ün en değerli noktalardan biri olduğunu kaydeden Dürüst, her noktaya verilecek hizmetin eşit olduğunu söyledi.

Bakan Dürüst, “ihmal edilmiş, geç kalınmış hizmetler ne ise adım atmak görevimizdir” dedi.

Atılacak adımların halktan kendisine iletilen sorunlar doğrultusunda olacağını vurgulayan Dürüst, verilecek hizletleri ise Kıbrıs meselesi ile bağlantılı olmadığını, hizmetlerin devam edeceğini söyledi.

Devlete sahip çıkmanın önemini işaret eden Dürüst, “Kıbrıs meselesi ne olacak diyerek hizmetlerin durdurulması yanlıştır” şeklinde konuştu.