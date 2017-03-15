Dürüst: "Geleceğe ışık tutan çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Rauf Raif Denktaş ve Düşüncelerini Yaşatma Derneği Genel Başkanı Latif Akça ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Akça, derneğin toplumsal ve sosyal projelerine her zaman verdiği destekten dolayı Bakan Dürüst’e teşekkür etmek istediklerini, Denktaş Derneği olarak anıt mezarının yapımını takip ettiklerini ve okullarda Denktaş düşünceleri ile kitapların dağıtımının devam ettiğini ve yeni projelerinin olduğunu söyledi.

KKTC’ye uygulanan haksızlıkları yurt dışında da anlatmaya devam ettiklerini belirten Akça, müzakere sürecinin durma noktasına geldiği bu dönemde dernek olarak lobicilik çalışmalarının devamını sağlamak, KKTC’yi tanıtmak ve ülkemize uygulanan haksız ambargoları ve Kıbrıs Türk halkının var olduğunu anlatmak için destek istediklerini söyledi.

Dernek olarak karma oy sistemine karşı olduklarını belirten Akça, karma oyun kaldırılıp bu sistemin değişmesi gerektiği görüşünü savunduklarını söyledi.

Latif Akça, derneğin hazırlamış olduğu kitapları Bakan Dürüst’e takdim etti.

Bakan Dürüst, Rauf Raif Denktaş’ın adını ilkelerini ve yaptıklarını, Kıbrıs Türk Halkı ve tüm dünyaya daha etkili anlatabilmek adına çıkılan bu yolda önemli bir yol aldıklarını söyleyerek derneğe emek veren herkesi tebrik ettiğini söyledi.

Bizlerin bugünlere gelene dek neler yaşadığımızı, tarihimizi unutmamamızın önemli olduğunu ve geleceğe ışık tutacağımız çalışmaların desteklenmesi gerektiğini belirten Dürüst, bunun en önemli göstergesinin eğitim olduğunu belirtti.

Dürüst, her anlamda Anavatan Türkiye’nin bu topraklarından uzaklaştırılmasına çanak tutan buna doğru yönlendiren anlayış

karşısında bilakis Anavatan’ın bu topraklardan nefesinin eksik olmaması gerektiğini anlatan tavır içerisinde olmamız gerektiğini, birlik ve beraberliğimizin son derece önemli olduğunu vurguladı.